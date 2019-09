L’UGL Sanità sull’incontro con gli esponenti del Ministero della Salute

loading...

“L’incontro è stata l’occasione per ribadire la necessità, non più procrastinabile, di giungere in tempi brevi alla firma del contratto”. Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale UGL Sanità, Gianluca Giuliano, commentando l’incontro avuto nella giornata di ieri con esponenti del Ministero della Salute in merito alla vertenza inerente il mancato rinnovo del CCNL della Sanità privata. “Parliamo di un atto che riguarda oltre 150.000 lavoratori, che attendono ormai da troppo tempo il riconoscimento dei propri diritti e che, ad oggi, corrono il rischio di essere considerati di serie b rispetto ai loro colleghi del pubblico”.

“In accordo con gli esponenti del Ministero abbiamo deciso di aggiornare il tavolo di concertazione al 9 ottobre p.v., data in cui le regioni si riuniranno per cercare soluzioni uniformi su scala nazionale che consentano di creare condizioni utili allo sblocco della vertenza. Contestualmente si terranno anche degli incontri con le Associazioni Datoriali sull’analisi della parte normativa ed economica del nuovo contratto. Speriamo che attraverso questi sforzi congiunti si possa giungere in tempi ragionevoli ad una soluzione doverosa per tutti i lavoratori coinvolti”.