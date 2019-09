Giunta comunale di Perugia

loading...

NewTuscia – PERUGIA – La giunta, nel corso della seduta odierna, ha approvato la delibera con cui è stata recepita la proposta del centro culturale Primo Maggio per la realizzazione degli interventi di valorizzazione dell’area verde in piazza Bellini a Ponte San Giovanni.

I lavori consistono nel recupero e trasformazione del pallaio esistente in un campetto di calcio/tennis, nella realizzazione di una scacchiera, nel posizionamento all’ingresso della piazza della scultura denominata “mano multirazziale” e nella creazione di uno spazio protetto pavimentato, delimitato da una siepe, al fine di posizionare i bagni chimici ed i contenitori per il conferimento dei rifiuti funzionali all’utilizzo da parte degli operatori del mercato settimanale. I lavori verranno finanziati dal centro culturale Primo Maggio, che ha in gestione l’area in questione nell’ambito del progetto “Futuro nel verde”, con il contributo di uomini e mezzi del cantiere comunale.

GIUNTA COMUNALE/ PERUGIA ADERISCE AL NETWORK EUROPEO DEI COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA

Approvata dalla giunta nella riunione di oggi la delibera con cui si sancisce l’adesione di Perugia al Network europeo dei Comuni amici della famiglia. La rete nasce nel 2018 con l’obiettivo di riunire i comuni che desiderano condividere buone pratiche in materia di politiche familiari, ottenendo di conseguenza la certificazione di “comune amico della famiglia”.

L’iniziativa fa seguito, da un lato, all’adozione da parte del Comune di Perugia nel 2018 del nuovo piano delle politiche familiari che, in una logica di promozione e valorizzazione, riconosce alla famiglia un ruolo di primaria importanza nella società civile, e, dall’altro, all’adesione al network nazionale dei comuni amici della famiglia.

Sempre nell’ottica di promozione di politiche “family friendly”, si comunica alla cittadinanza che recentemente è stato attivato presso l’urp (ufficio per le relazioni con il pubblico) di San Sisto in piazza Martinelli 9 il nuovo servizio di “baby pit stop”, ossia uno spazio protetto che consente di cambiare ed allattare i propri bambini in tutta tranquillità.