Il fine settimana con La Croce Rossa di Orte, convegno “L’evoluzione del concetto di protezione nel Diritto Internazionale Umanitario”

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il fine settimana con La Croce Rossa per festeggiare il trentennale di attività ad Orte si apre venerdì 27 settembre con il convegno “L’evoluzione del concetto di protezione nel Diritto Internazionale Umanitario”, conferenza programmata alle ore 9,30 presso la Sala “Proba Falconia “ in Piazza della Liberta’.

La conferenza, aperta alla partecipazione di tutta la popolazione e con la presenza delle Associazioni e Istituzioni, sarà il momento di apertura dei festeggiamenti per i 30 anni della presenza del Comitato CRI di Orte sul territorio.

Nello specifico, per Croce Rossa è un anno ricco di anniversari, come i 100 anni dalla nascita della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e i 70 anni delle 4 Convenzioni di Ginevra del ’49. Il Convegno sarà incentrato su queste ultime, in particolare sull’evoluzione del concetto di protezione: dall’idea fondante di Henry Dunant dopo aver assistito agli esiti della battaglia di Solferino del 24 giugno 1859, alla prima Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 e la sua evoluzione che ha portato, appunto, alle 4 Convenzioni del 1949.

Uno degli interventi verterà sui bombardamenti del del 1943 subiti dallo scalo ferroviario di Orte, caso emblematico e che fa da sfondo a quelli che sono i principi che regolano il Diritto Internazionale Umanitario.

A seguire, presso la sede della Croce Rossa di Orte in Via del Campo Sportivo, e’ programmata l’inaugurazione dei mezzi e dotazioni dell’Area Emergenze: la Sala Operativa Mobile, il natante che è stato impiegato nei mesi estivi per assistenza bagnanti e manifestazioni ai laghi di Vico e Bolsena, i droni usati nel caso di ricerca dispersi, la Jeep e il Qua, usati nel caso di soccorsi in luoghi impervi.

Per tutto il pomeriggio di venerdì rimarrà aperto il Villaggio CRI, sempre presso l’area degli Impianti Sportivi, con attività ludiche e informative che si protrarranno sino alla mattina del 29 settembre.

Dal 27 settembre pomeriggio al 29 mattina sarà presente una parete attrezzata per le arrampicate e una teleferica,inoltre ogni giorno si avvicenderanno diverse attività per la cittadinanza, come screening per la pressione e glicemia, Manovre Salvavita Pediatriche, giochi per bambini, stand informativi sulle attività della Croce Rossa.