FdI Viterbo, ringraziamento per il lavoro del Prefetto Forze dell’Ordine a San Faustino

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il gruppo di Fratelli d’Italia esprime un pubblico ringraziamento per il lavoro che il Prefetto e le Forze dell’Ordine tutte che stanno svolgendo nella nostra città e in modo particolare nel quartiere di San Faustino a tutela della legalità e della sicurezza collettiva.

Un apprezzamento che riguarda non soltanto gli interventi a repressione dei crimini, attività svolta con discrezione ed efficienza, ma anche la grande opera, meno visibile, ma preziosa di prevenzione che sta producendo i suoi frutti in maniera tangibile, attenzione che abbiamo il dovere come Istituzioni di mantenere alta in modo continuativo per evitare che si ripetano i gravi fatti delle scorse settimane e riconsegnare al quartiere di San Faustino il decoro che merita e ai cittadini una condizione di tranquillità in un contesto sicuro e vivibile.

Gruppo Consiliare

Fratelli d’Italia