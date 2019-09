Distinguished Gentleman’s Ride, domenica 29 settembre attenzione alla viabilità

loading...

NewTuscia – VITERBO – Distinguished Gentleman’s Ride, attenzione a deviazioni, divieti di sosta e di circolazione domenica 29 settembre, in occasione del raduno motociclistico (con finalità solidali) che interesserà vie e piazze del centro storico cittadino e non solo. Nello specifico, ecco i principali provvedimenti predisposti con apposita ordinanza della polizia locale (n. 537 dell’11/9/2019): divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7,30 alle ore 14 in via Cavour (tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito), via Ascenzi, via dei Pellegrini e piazza M. Buratti a San Martino al Cimino. Divieto di circolazione veicolare dalle 8,30 alle 11 in via Cavour (tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito) e piazza del Plebiscito.

Dalle 10,30 fino a cessata necessità previste deviazioni e interruzioni del traffico lungo il seguente percorso (di competenza comunale) interessato dall’evento: piazza del Plebiscito (partenza), via Ascenzi, piazza dei Caduti, piazzale Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via e porta Faul, tangenziale Ovest (direzione via della Palazzina), via della Palazzina, piazzale Gramsci, viale R. Capocci, ingresso porta Romana, via Garibaldi, via Saffi, via della Pace, via della Verità, via Mazzini, via Casa di Santa Rosa, via Santa Rosa, piazza Verdi, via Marconi, piazzale Martiri d’Ungheria, via San Giovanni Decollato, piazza San Faustino, via Signorelli, via del Pilastro, piazzale Gramsci, viale R. Capocci, via Santa Maria in Gradi, via Santa Maria della Grotticella, strada Sammartinese, via del Colle, via L. Cadorna, piazza M. Buratti (breve sosta), via Doria, piazza Donna Olimpia.

Dopo aver percorso un tratto di strada di competenza provinciale, il gruppo raggiungerà Bagnaia, piazza XX Settembre, per proseguire su viale Fiume, La Quercia, viale Trieste, via della Ferrovia, via Vicenza, via Brenta, via Isonzo, via Piave, piazza Crispi, viale R. Capocci, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via Saffi, via Fontanella di Sant’Angelo, via Cavour (tratto interessato), piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza del Gesù, via dei Pellegrini, piazza e via San Lorenzo, piazza della Morte, via Cardinal La Fontaine (tratto interessato), piazza san Carluccio, via e piazza San Pellegrino, via San Pietro, via Porta Fiorita, via F. Boccacci, via del Buon Pastore, via A. Diaz, via Santa Maria in Gradi, via Santa Maria della Grotticella, arrivo a strada Roncone.