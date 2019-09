Civita Castellana. Assessore Cataldi sulla scuola

loading...

“In qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione ritengo doveroso informare i genitori degli alunni circa la situazione delle scuole della nostra città. Abbiamo “ereditato” purtroppo scuole in cui necessitavano interventi già da molto tempo. Considerato che ritengo questo settore uno dei più importanti tra le deleghe a me date mi sono attivato per poter utilizzare al meglio i fondi di cui dispone attualmente l’Ente, purtroppo esigui. Con notevole impegno siamo riusciti ad intervenire su situazioni trascurate dando la priorità ad alcune di esse.

Abbiamo quindi risistemato e reso funzionali i bagni della scuola media “D. Alighieri”, della scuola dell’infanzia “A. Cerquetti”, effettuato dei lavori di risistemazione di alcune aule della scuola primaria “G. Rodari” oltre ad intervenire nei vari lavori manutentivi giornalieri che gli istituti richiedono. Confermo comunque il mio impegno quotidiano in questo settore”.

Questo quanto affermato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Alberto Cataldi.