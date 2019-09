A Bomarzo iniziano i corsi e laboratori della nuova stagione autunnale

loading...

NewTuscia – BOMARZO – Con il ritorno dell’operoso autunno, anche a Bomarzo iniziano i nuovi corsi e laboratori ospitati presso la sede dell’Associazione Culturale Arte e Benessere. La novità di quest’anno è rappresentata da due laboratori teatrali: si tratta del Laboratorio Teatro dello Spazio Corsaro di Chia, che inizia una positiva collaborazione con Arte e Benessere – presso la cui sede si svolgerà il corso – , ed è pensato per adulti che non sono attori di mestiere. Vi si combina il Laboratorio Teatrale Andrea Mengaroni alias Giullare Silvestro, progettato questa volta per bambini e ragazzi. Il corso si concentrerà sull’esercizio della fantasia e sulla presa di coscienza del proprio corpo come vero e proprio strumento di comunicazione e controllo all’interno dello spazio teatrale. I corsi di teatro si sommano ai corsi già consolidati di Inglese, Pianoforte e canto, Gioco-danza, Mindfulness, Pilates e ginnastica posturale e infine Yoga, tenuti da insegnanti motivati e preparati. A essi si aggiungono appuntamenti bimestrali dedicati alla tecnica di gruppo delle costellazioni familiari.

Per ottenere informazioni sul contenuto dei corsi, sugli orari e le date di inizio, il pomeriggio di sabato 28 settembre 2019, dalle 16.30 alle 19.30, sempre nella sede di Arte e Benessere a Via del Piano 15, si terrà una presentazione complessiva, durante la quale gli insegnanti saranno a disposizione di tutti coloro che fossero interessati. Per l’attivazione dei corsi è richiesto un numero minimo di iscritti: l’iscrizione ai corsi è di 15 euro ed equivale al costo del tesseramento annuale ad A&B. Le date di inizio e le quote dei singoli corsi verranno comunicate il 28 settembre 2019 durante la presentazione.

Altro appuntamento imminente è la presentazione di due libri di recente uscita: “Ginestre e i libri proibiti” di Luciana Gravini e “Il senso non è fluido” di Erica Polegri; entrambi i libri saranno introdotti – alla presenza delle autrici – dalla Prof.ssa Guglielmina di Girolamo il giorno sabato 5 ottobre alle 18.00 nella sede di Arte e Benessere.