Avenali: approvato protocollo per raccolta degli Oli nei Piccoli Comuni della Regione Lazio

NewTuscia – ROMA – Due emergenze oggi non ammettono più nè ritardi nè indugi, e sono quella climatica e quella della produzione e dello smaltimento scorretto dei rifiuti.

E’ quindi molto importante l’approvazione proprio nei giorni scorsi, da parte della Giunta Regionale su proposta del Presidente Zingaretti, di un Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Consorzio nazionale Renoils, con durata di 12 mesi e possibilità di rinnovo per altri 12, finalizzato ad incrementare i livelli di raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, nei piccoli Comuni.

L’attuazione del protocollo sarà governata dalla Cabina di regia, guidata dall’Ufficio di scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume, e avrà come punto fermo la netta convinzione che proprio i piccoli Comuni rappresentano luoghi ideali per promuovere modelli di sviluppo sostenibile. Dove la sostenibilità ambientale si lega naturalmente a quella sociale, e dove natura, storia, cultura, tradizioni, s’intrecciano fortemente. I Piccoli Comuni che rappresentano oltre il 70% del totale nostri Comuni sono scrigni che custodiscono gran parte delle bellezze del nostro Paese, e sono sempre in prima fila nel raccogliere le sfide del futuro. Prova ne è anche il grande successo delle tante iniziative che in questi mesi come Regione abbiamo messo in campo, ed è per questo vanno promossi e supportati.

Per promuovere il raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di smaltimento di rifiuti occorre agire anche con azioni mirate che possano offrire un servizio alle amministrazioni locali, e questo Protocollo va perfettamente in questa direzione.