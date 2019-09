Artigianato, commercio e e turismo protagoniste del rilancio della città di Orvieto

loading...

NewTuscia – TERNI – Si è svolto un incontro tra il Sindaco di Orvieto Roberta Tardani e i vertici di Confartigianato Imprese Terni nelle persone del Presidente Mauro Franceschini, del Direttore Michele Medori e del Funzionario Gianmarco Scopertini.

Il colloquio ha costituito l’occasione per un ampio scambio di idee e per un proficuo approfondimento degli intenti operativi. I temi trattati hanno riguardato il ruolo, le prospettive e le problematiche delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e del turismo del territorio orvietano nel quadro delle politiche di promozione e di rilancio che l’amministrazione Tardani è impegnata a realizzare. Particolare riferimento è stato fatto alle aree industriali e artigianali e al centro città.

Confartigianato Imprese Terni ha inteso dare un contributo propositivo per il rilancio del mercato di Piazza del Popolo, ha assicurato il proprio impegno per promuovere e realizzare sul territorio orvietano iniziative nel campo della promozione turistica e ha rivolto un particolar apprezzamento per la volontà dell’amministrazione di Orvieto di porre in essere programmi di rilancio senza ricorrere ad aumenti della fiscalità locale sulle imprese.