Ager 2.0. Il direttore del Museo della Città di Acquapendente Andrea Alessi racconta il territorio

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dopo quattro successi in quattro settimane, domenica 29 settembre torna “Ager 2.0 – I direttori dei musei del Simulabo raccontano il territorio del lago di Bolsena”, quinta (e penultima) puntata. Partenza alle 9.30 davanti dalla chiesa di San Francesco, Acquapendente. Protagonisti il direttore del Museo della città, lo storico dell’arte Andrea Alessi e il naturalista Gianluca Forti, direttore del Museo del fiore di Torre Alfina. Maestro di cerimonia, come di consueto, Antonello Ricci

ACQUAPENDENTE TRA CITTA’ E CAMPAGNA

Torna “Ager 2.0” il trekking narrativo targato Simulabo e Banda del racconto

Acquapendente – Sabato scorso, l’inedito itinerario da Centocamere (Grotte di Castro) a Gradoli ha suggellato il patto di fedeltà tra i “passionisti” del trekking narrativo firmato Banda del racconto/Simulabo e il progetto Ager 2.0. Domenica 29 settembre quinto e penultimo appuntamento del calendario di eventi. Protagonisti, questa volta, il Museo della città di Acquapendente e il Museo del fiore di Torre Alfina. Come sempre la partecipazione all’evento è gratuita. A fianco dei responsabili scientifici delle due strutture, lo storico dell’arte Andrea Alessi e il naturalista Gianluca Forti, Antonello Ricci, a raccordare approfondimenti tematico-scientifici e stimolare pillole narrative. Da porta a porta, rispolverando assi di una viabilità “dimenticata”, tracceremo un percorso peri-urbano ricco di suggestive vedute di natura paesaggistica in compagnia delle parole dei grandi viaggiatori e artisti che quelle strade e quei sentieri hanno percorso nel passato. Punto di partenza e di arrivo: Acquapendente. Rientro preventivato per le ore 12.30 circa. In chiusura, prevista la visita in compagnia di Alessi al palazzo vescovile – principale sede museale aquesiana. Per chi fosse interessato anche alla visita della Pinacoteca nel chiostro di San Francesco, si fa presente che il direttore sarà disponibile a partire dalle ore 9.

Ager 2.0″ è un progetto finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 26/2009 riguardante la Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio. Info: 3913103629

Sabato 5 ottobre, sesto e ultimo evento della serie. Appuntamento a Farnese. Protagonisti: il locale Museo civico archeologico “F. Rittatore Vonwiller”, il Museo archeologico di Ischia di Castro nonché il Museo del brigantaggio di Cellere. Destinazione: Valle Rosa, alle porte della città-bosco di Castro.