NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Ideata dal Dottor Andrea Alessi Direttore del Museo della Città Civico e Diocesano e dal Dottor Gianluca Forti Direttore del Museo Naturalistico del Fiore, si svolgerà domenica 29 settembre alle ore 9.30 il progetto “Acquapendente, tra città e campagna: il paesaggio perturbano aquesiano nelle memorie di pellegrini, viaggiatori ed artisti”.

“La quinta passeggiata rientrante nel programma Ager 2.0”, sottolinea in una nota informativa la Cooperativa Ape Regina che curerà la logistica, “rientra in un progetto targato Sistema Museale lago di Bolsena e la Banda del Racconto. Una sorta per l’occasione di evento internmuseale tra le due strutture civiche di Acquapendente. Oltre ai due Direttori prenderà parte all’evento Antonello Ricci Si partirà alle ore 09.30 davanti alla Chiesa di San Francesco per poi proseguire con una passeggiata per le vie storiche della Via Francigena di Acquapendente per concludersi alle ore 13.00 presso il Museo della Cittò Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 potrà essere effettuata una visita guidata ai due musei” Prenotazioni entro e non oltre il giorno prima dell’evento a: Coop. L’Ape Regina al numero 0763 730065 oppure 388 8568841 (anche whatsapp) oppure 391 3103629..