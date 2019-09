Una Viterbese conquista un punto d’oro pareggiando 1-1 sul campo Teramo (La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – TERAMO – La Viterbese pareggia in trasferta 1-1 sul campo del Teramo dopo una gara di grande sofferenza. I gialloblù molto rimaneggiati a causa dalle molte assenze come Tounkara e Bezzicheri riescono ad uscire indenni da una trasferta insidiosa contro un’avversaria molto quotata e motivata. Un primo tempo molto sofferto con il Teramo, che ha schiacciato la formazione gialloblù fallendo un calcio di rigore parato dal portiere Vitali della Viterbese. Nella ripresa il Teramo è passato in vantaggio per primo, e quando tutto sembrava compromesso, grazie ad un fallo in area di rigore del Teramo su Svidercoschi e all’arbitro che ha concesso un calcio di rigore la Viterbese realizza con Pacilli che sigla il prezioso pareggio. Domenica al Rocchi arriva la Vibonese: bisognerà stare in guardia.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

TERAMO: Tomei, Cabellotti, Cristini, Piacentini, Lasik, Santoro, Arrigoni, Cianci, Bombagi, Tentardini, Magnaghi

A disposizione di Mr.Bruno Tedino: Lewamdowski, Florio, Soprano, Costa Ferreira, Martignago, Mungo, Iotti, Ilari, Cappa,

Birligea, Di Matteo, Viero

VITERBESE: Vitali, Atanasov, Markić, Baschirotto, Simonelli, Antezza, Besea, Bensaja, Errico, Pacilli, Volpe

A disposizione di Mr.Nicolai: Pini, De Giorgi, Milillo, Svidercoschi, Zanoli, Maraolo, Urso, Ricci, Molinaro, Bianchi, Culina

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Grego

Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° Teramo pericoloso in attacco con Bombagi che approfitta di uno svarione di Markic, l’attaccante del Teramo calcia a lato.

Al 6° La Viterbese pian piano esce dal suo guscio con Bensaja che viene anticipato di un soffio dalla difesa abruzzese.

Al 16° Rigore per il Teramo sulla Viterbese per un contrasto in area.

Della battuta dal dischetto si incarica Magnaghi, il suo tiro viene deviato in tuffo dal portiere della Viterbese Vitali che compie un miracolo.

Il Teramo attacca a testa bassa, la Viterbese si difende e riparte in contropiede.

Al 34° Teramo pericoloso palla in rete ma, l’arbitro annulla la rete per fuorigioco.

Al 37° Calcio d’angolo per il Teramo, la difesa gialloblù allontana il pallone dalla propria area.

Al 38° Conclusione di Pacilli per la Viterbese, il tiro finisce alto sopra la traversa senza impensierire il portiere del Teramo: Tomei.

Al 43° Punizione per la Viterbese batte Bensaja la sua conclusione viene parata dal portiere della formazione di casa.

Al 44° Retropassaggio del difensore della Viterbese Markic che serve Magnaghi: per fortuna uno dei ragazzi di Mr.Lopez calcia fuori da buona posizione.

Il primo tempo finisce 0-0 con grande sofferenza per la Viterbese che ha subito gli attacchi del Teramo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Primo cambio nella Viterbese: esce Volpe ed entra Culina.

Al 3° Bella azione della Viterbese con Errico che mette in mezzo all’area del Teramo un bel pallone, ma la difesa abruzzese allontana la minaccia anticipando gli avanti della Viterbese.

Al 8° Viene ammonito Errico della Viterbese per una trattenuta su un avversario.

Al 9° Calcio d’angolo per il Teramo che spinge alla ricerca del vantaggio, la difesa gialloblù soffre e resiste.

Al 10° Errore di Markic, difensore della Viterbese, per poco non ne approfitta Bombagi che tira in porta, ma il suo tiro esce fuori di poco, brivido per la retroguardia.

Al 15° Cianci porta in vantaggio il Teramo con un tocco preciso che prima colpisce il palo e poi entra in rete, non lasciando scampo al portiere Vitali.

Al 19° Viene ammonito Piacentini del Teramo per un fallo su Pacilli.

Al 20° Cambio nel Teramo: esce Cianci ed entra Martignago.

Al 21° Doppia sostituzione nella Viterbese; entrano in campo Svidercoschi al posto di Bensaja e Bianchi al posto di Simonelli autore di una bella prestazione al suo esordio in Serie C.

Al 25° Calcio di rigore per la Viterbese per fallo su Svidercoschi in area del Teramo. Batte Pacilli dal dischetto e mette in rete per il pari della Viterbese.

Al 30°Mischia in area della Viterbese, il pallone esce fuori di poco, ancora brivido per la difesa della Viterbese.

Al 34° Altra sostituzione nella formazione gialloblù: esce Pacilli un trequartista ed al suo posto entra in campo Urso un centrocampista.

AL 38° Escono Lasik e Santoro nel Teramo al loro posto entrano in campo Mungo ed Ilari.

Al 41° Ancora corner per il Teramo, ma senza esito. Il pallone viene calciato da Mungo che manda fuori.

Gli ultimi minuti sono un vero assedio all’area della Viterbese con mischie furiose.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita con un prezioso pareggio su un campo difficile come quello del Teramo.

RISULTATI DELLA 6°GIORNATA

TERNANA-REGGINA 1-1

VIBONESE-PICERNO 3-1

AVELLINO-FRANCAVILLA 0-1

BISCEGLIE-CASERTANA 0-0

PAGANESE-RENDE 5-1

TERAMO-VITERBESE 1-1

BARI-MONOPOLI

CATANIA-CAVESE

CATANZARO-RIETI

POTENZA-SICULA LEONZIO

CLASSIFICA

TERNANA 13

REGGINA 12

CATANZARO 10

POTENZA 10

VITERBESE 10

CATANIA 9

AVELLINO 9

MONOPOLI 9

FRANCAVILLA 9

CASERTANA 9

PICERNO 8

PAGANESE 8

BISCEGLIE 8

BARI 7

VIBONESE 7

CAVESE 5

TERAMO 5

SICULA LEONZIO 1

RENDE 1

RIETI 1

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-VIBONESE

FRANCAVILLA-TERNANA

SICULA LEONZIO-BISCEGLIE

RENDE-POTENZA

REGGINA-CATANIA

RIETI-PAGANESE

BISCEGLIE-PICERNO

BARI-CAVESE

TERNANA-CATANIA

VIBONESE-CASERTANA