Salifaggeta 2019, un grande successo nonostante il maltempo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Otto chilometri e mezzo di percorso completamente in salita, tanta partecipazione nonostante il maltempo e grande soddisfazione per una manifestazione sportiva, giunta alla sua settima edizione, perfettamente riuscita nonostante il maltempo: sono stati questi domenica 22 settembre gli ingredienti della Salifaggeta, la gara podistica agonistica in salita organizzata da Asd Viterbo Runners insieme a Ancos Confartigianato e al Comune di Soriano nel Cimino. L’evento fa parte anche del programma “Più sicuri insieme”, la campagna di prevenzione di Ancos Confartigianato con il Ministero dell’Interno per la sicurezza degli anziani.

Partiti da piazza Vittorio Emanuele II a Soriano nel Cimino, i corridori hanno percorso il tracciato che sale per 8,500 km, con un dislivello di circa 500 metri, sulla statale che attraversa il meraviglioso bosco secolare della Faggeta, fino ad arrivare in cima. Ad aspettarli, per consegnare i premi ai primi classificati, c’erano il responsabile provinciale Ancos Confartigianato, Rodolfo Valentino, insieme al presidente del comitato Confartigianato di Soriano nel Cimino, Michael Del Moro, al presidente del movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Viterbo, Daniele lampa, e ad Agnese Monacelli, membro del direttivo provinciale del movimento Donne Impresa di Confartigianato Viterbo.

Con loro anche il vice sindaco di Soriano nel Cimino, Roberto Camilli, l’assessore allo sport Luciano Perugini, il presidente dell’Avis di Viterbo, Luigi Ottavio Mechelli, e Pino Tenti, presidente dell’Asd Viterbo Runners.

Nella categoria uomini, sono saliti sul podio Andrea Secchiero (GS Fiamme Oro) al primo posto con 38’ e 11’’; al secondo Simone Caruano (Trieste Atletica) con 38’ e 52’’; al terzo Giuseppe Cioccolini (AT Running) con 39’ e 14’’. Per la categoria donne, prima classificata Antonella Bellitto (Libertas Orvieto) con 44’ e 15’’; seconda classificata Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento) con 45’ e 02’’; terza classificata Virginia Arnaud (Atletica Nepi) con 51’ e 13’’.

“Una bella giornata di sport – ha commentato Rodolfo Valentino -, purtroppo funestata dal maltempo su un percorso di per sé già non agevole. Neanche la pioggia e il vento però hanno fermato la voglia dei nostri corridori di partecipare alla settima edizione della Salifaggeta, pertanto ringrazio tutti coloro che hanno voluto comunque esserci”.

Confartigianato imprese di Viterbo