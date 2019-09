Feto nel cassonetto, disposta la perizia tossicologica sul farmaco che avrebbe causato l’aborto

loading...

NewTuscia – VITERBO – Era il 2 maggio del 2013, quando, in un cassonetto di Via Salamaro, venne ritrovato un feto di 28 settimane. La madre, Alina Elisabeta Ambrus si trova attualmente in carcere nel Regno Unito, dove sta scontando una condanna di 5 anni per infanticidio.

L’infermiere Graziano Rappuoli, accusato di concorso in omicidio e occultamento di cadavere, avrebbe somministrato alla donna il farmaco Cytotec. Secondo l’accusa, tale farmaco potrebbe aver causato delle contrazioni che avrebbero portato l’espulsione del feto.

L’avvocato difensore di Rappuoli, Samuele De Santis, non concorda con tale tesi: l’assunzione del Cytotec non causerebbe con sicurezza le contrazioni, anche se queste rientrano tra i possibili effetti collaterali. Per questi motivi è stata disposta una perizia tossicologica sul Cytotec. La perizia verrà affidata a tre esperti, i cui nomi saranno annunciati il prossimo 28 gennaio.