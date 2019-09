“Bene l’iniziativa di prevedere un contributo economico per agevolare acquisto fasciatoi dai pubblici esercizi”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Bene l’iniziativa dell’Assessore Sberna di prevedere un contributo economico per agevolare l’acquisto di fasciatoi da parte dei pubblici esercizi, un primo importante passo di questa Amministrazione per dare attuazione in modo completo all’indirizzo politico dato dal Consiglio comunale con l’approvazione della mozione per la creazione di baby pit-stop anche all’interno degli esercizi commerciali con l’obiettivo di costituire un’importante rete di sostegno alla famiglia, rete che si completa anche con la riapertura del baby pit-stop del Comune di Viterbo, riconosciuto dall’Unicef da troppo tempo non fruibile.

Abbiamo il dovere di mettere in sinergia tutti gli interlocutori che hanno dimostrato sensibilità sul tema del sostegno all’allattamento materno e della necessità di una città che riporti al centro le politiche della famiglia, anche attraverso un protocollo d’intesa tra Comune, Asl, Unicef, Terzo settore ed esercizi commerciali, con l’obiettivo di pensare in grande e di provare a costruire insieme una città amica dei bambini.

Martina Minchella

Consigliere comunale FdI