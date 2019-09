19° Edizione del Premio letterario città di Terni “Logo d’oro” 2019

loading...

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Numerosi i partecipanti giunti a Terni per ricevere l’ambito premio del Concorso Letterario Nazionale città di Terni “ Logo d’oro “ 2019 alla sua 19° Edizione. Ha coinvolto numerosi amanti dell’arte letteraria sia in lingua che vernacolare . Un Premio che da quasi un ventennio attrae numerosi scrittori e poeti.

Le Sezioni nelle quali si sono cimentati i numerosi concorrenti sono : Poesia in lingua, Poesia in vernacolo, Racconti in lingua, Racconti in vernacolo, Lettera o Poesia d’ Amore dedicata a San Valentino, Libri di Poesie, Libri di Narrativa, Libri di Saggistica. La partecipazione al Concorso essendo aperta a tutti è stata ampia e diversificata. I loro elaborati , come in ogni edizione, ci hanno offerto uno spaccato della parte sana, culturalmente impegnata, del nostro mondo Letterario. Con il loro talento, con l’impegno e la determinazione riescono ogni anno a sbalordirci offrendoci delle meravigliose poesie e magnifichi racconti.

Anche quest’anno hanno partecipato insieme ai numerosi adulti alunni delle primarie e secondarie, studenti delle scuole superiori e delle Università.

Abbiamo ascoltato bambine e bambini delle elementari e delle medie proporci i loro componimenti letterari che ci hanno divertito e commosso per la loro arguzia e sensibilità. Ragazzi e ragazze del Liceo Classico “ Tacito “ di Terni hanno partecipato con magnifici racconti e sono stati premiati con coppe e medaglie. Troppo spesso si generalizza che i ragazzi sono indifferenti al mondo che li circonda e ghettizzano i loro spazi vitali. Non c’è dubbio che i giovani di oggi, nel nostro e attuale mondo, hanno una maggiore disponibilità di mezzi di comunicazione e possono disporre di mezzi informatici che per noi erano soltanto fantasia. Ma questo bombardamento di informazioni e contro informazione a volte li rende più confusi. Spesso sono gli adulti che cercano di imporsi a livello politico o finanziario. Hanno però l’intelligenza e una brillante capacità di districarsi tra i molteplici mezzi di informazione.

La valente Giuria è composta da: prof.ssa Clara Cocci Presidente, avv. Franca Ciarini, avv. Maria Rosaria Pagano, prof. Paolo Casali e dal dr. Bruno Minelli Coordinatore

Abbiamo avuto con noi il Vice sindaco dr Andrea Giuli che da qualche anno segue assiduamente le nostre attività . Ci fa veramente piacere che ci supporti in questo piacevole e certo faticoso percorso. Sono stati invitati coloro che hanno incarichi istituzionali nella città di Terni, nella Provincia e nella Regione. Abbiamo ricevuto segni di apprezzamento e auguri per una buona riuscita della manifestazione.

Siamo certi che questo primo seme, in particolare per i giovani, non potrà che germogliare portandoli in un prossimo futuro ad un profondo amore per la letteratura e certo anticipare il piacere della lettura e della scrittura.

Pro Loco Terni

Il Presidente

Minelli dr. Bruno