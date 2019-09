Tax free day 2019, Davide Bordoni (Forza Italia): Roma deve essere a statuto speciale

loading...

Riceviamo e pubblichiamo Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

Roma non si può accontentare del 139esimo posto in classifica, la capitale guadagna 10 giorni nel “Tax free day”, ma resta tra le città più tassate d’Italia. Dobbiamo mettere in campo delle riforme, ecco perché è stato importante aver lanciato il progetto Roma 2030 alla presenza del Capo dello Stato.

Così Davide Bordoni membro della commissione Bilancio in quota Fi intervenendo al Cna di Roma che ha dato appuntamento alle aziende per festeggiare il giorno in cui gli imprenditori si liberano del peso fiscale. Questa Città ha sofferto di poca attenzione da parte della politica nazionale, servono progetti di sviluppo.

Investire è fondamentale, ci dobbiamo concentrare su Roma Capitale, una riforma interrotta che va ripresa perché è la strategia per far ripartire la città. Roma deve essere a statuto speciale, e’ fondamentale. Parigi o Londra portano al PIL Nazionale dal 20 al 30% Roma forse neanche arriva al 9% Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia.