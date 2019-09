Narni, Comune vara tariffe agevolate per trasporto pubblico

loading...

NewTuscia – NARNI – Tessere speciali per il trasporto pubblico a favore di persone con disabilità e delle categorie socialmente deboli. E’ questa l’iniziativa assunta dal Comune di Narni che ha messo risorse di bilancio a favore della tariffa agevolata sulla base della condizione economica di chi prende i mezzi pubblici.

L’assessore ai servizi sociali Silvia Tiberti a tale proposito dichiara: “Fa parte delle diverse azioni, previste durante il bilancio di previsione, in favore delle fasce socialmente deboli dove abbiamo posso da sempre una forte attenzione.

Abbiamo deciso di far uscire l’avviso in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico al fine di dettare procedure omogenee di accesso al servizio nel nostro territorio. Garantendo così a tutti le stesse condizioni di utilizzo del trasporto pubblico avendo maggiore attenzione al trasporto durante il periodo scolastico in considerazione delle spese che il periodo stesso comporta”.

C’è tempo fino a venerdì 27 settembre per presentare la domanda allegando l’isee in corso di validità presso l’ufficio di Cittadinanza di Narni.