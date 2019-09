Mazzini, Mameli, Bixio rivivono nelle Visite Guidate Teatralizzate al Museo di Porta San Pancrazio

“Prima che fossero mille”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Se improvvisamente ti trovassi accanto Mameli, Mazzini e altri eroi della Repubblica Romana?

Ritrovarsi fianco a fianco con Giuseppe Mazzini, Nino Bixio, Goffredo Mameli e tanti altri illustri che hanno fatto la storia italiana? Il 28 settembre, 5 e 19 la Repubblica Romana del 1849 prende vita grazie alle Visite Guidate Teatralizzate con un nuovo progetto, quello annesso ad una ricostruzione storica fedele e puntuale, scritto da Luca Basile, Enrica Quaranta, I Viaggi di Adriano. A volte la fantasia supera la realtà ed ecco che improvvisamente al Museo di Porta San Pancrazio sarà possibile per tutti gli appassionati di storia, e non solo, fare un salto indietro nel tempo ed immergersi nel pieno della Battaglia della Repubblica Romana, tra vedette garibaldine, vedette francesi, gendarmi francesi, trasteverini e gli eroi dell’epoca.

L’idea di libertà di tutti quei giovani che hanno immolato la propria vita per far si che la Repubblica Romana continuasse ad esistere e che, nel fazzoletto di terra compreso tra San Pancrazio e Villa Doria, posero le basi per la nuova Italia. L’evento speciale, intitolato “Prima che fossero mille”, sarà in scena il 28 settembre ore 16.00, 18.00 e 20.00. Informazioni per prenotazioni www.iviaggidiadriano.it