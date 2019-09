CamminaIn Tuscia: presentata l’edizione 2019 alla Camera di Commercio di Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Presentata questa mattina presso la Camera di Commercio di Viterbo la quarta edizione di CamminaIn Tuscia, che si svolgerà dal 2 al 6 ottobre 2019 e che quest’anno, oltre ad attraversare la Via Francigena, comprenderà anche i territori della “variante cimina”.

Alla conferenza erano presenti il presidente della Camera di Commercio Domenico Merlani, e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

La manifestazione consiste in un percorso immersi nella natura, per ammirare le bellezze paesaggistiche e culturali della Tuscia, attraverso i territori dei comuni di Viterbo, Vetralla, Capranica, Sutri, Monterosi, Nepi, Ronciglione e Caprarola, per un totale di 108 km.

La quarta edizione di CamminainTuscia si suddividerà in quattro tappe:

Mercoledì 2 Ottobre partenza da Viterbo a Vetralla per un totale di 17 km Giovedì 3 Ottobre partenza da Vetralla, passando per Capranica fino a Sutri per un totale di 23 km Venerdì 4 Ottobre partenza da Sutri fino a Nepi passando per Monterosi per un totale di 21 km Sabato 5 Ottobre partenza da Nepi, passando per Ronciglione fino a Caprarola per un totale di 23 km Domenica 6 Ottobre partenza da Caprarola fino a Viterbo per un totale di 20 km.

E’ possibile partecipare a tutto il cammino oppure optare per le singole tappe; le passeggiate si svolgono in compagnia di una guida, e per la sicurezza per pellegrino, sono previste servizi di assistenza. Inoltre, ai partecipanti sarà consegnato un kit di benvenuto contenente dei gadget (fino a esaurimento). L’iscrizione può essere fatta fino a 15 minuti prima della partenza.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo ed è patrocinato da: Associazione Europea delle Vie Francigene, Fitrec-Ante e CAI Viterbo.

Per saperne di più:

0761.234403 / 0761.234487

marketing@vt.camcom.it