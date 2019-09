Maltempo nella Tuscia: in azione vigili del fuoco anche a riposo. Brucia completamente officina agricola

loading...

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Maltempo dalle 22 in poi in tutta la Tuscia. La pioggia battente, accompagnata da vento e fulmini, ha flagellato la provincia Viterbo costringendo tutte le squadre a disposizione dei vigili del fuoco a intervenire. In tutto 27 interventi di soccorso più 5 in corso e 20 segnalazioni in attesa di riscontro. In azione anche gli effettivi dei vigili del fuoco a riposo, quindi il doppio turno.

Prima l’attività dei vigili del fuoco si è diretta verso la Teverina nei territori di Celleno e Graffignano, con strade e scantinati allagati e qualche frana con detriti sull’asfalto. Quindi, nella seconda parte della serata, le chiamate sono giunte soprattutto dalle zone di Civita Castellana e Fabrica di Roma.

Siamo stati testimoni diretti di auto in panne con due incidenti in sequenza sulla Cassia, tra Sutri e Capranica, che hanno coinvolto in tutto 5 macchine. Fortunatamente senza serie conseguenze per i guidatori.

A fuoco, inoltre, un’officina di macchine agricole situata in una zona artigianale tra Carbognano e Fabrica di Roma. Il sito è andato interamente distrutto. Sul posto una squadra di vigili del fuoco da Civita Castellana con due mezzi e 5 unità, un’altra da Campagnano Romano con gli stessi effettivi e l’autobotte da Viterbo con 2 persone e un funzionario di servizio.