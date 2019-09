Maltempo. Comune di Capranica: un ringraziamento a chi ha messo in sicurezza le strade

loading...

NewTuscia – CAPRANICA – Sono stati due giorni difficili. La pioggia di straordinaria portata alla quale abbiamo assistito ci ha messo di fronte ad una situazione di emergenza.

Come amministrazione vogliamo ringraziare chi ieri notte sotto la pioggia e questa mattina, con il fango, è intervenuto per mettere in sicurezza le nostre strade.

Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno avvisato dei disastri causati da questa anomala perturbazione e vogliamo ringraziare tutte le ditte e i volontari che si sono prodigati per dare una mano e che ci ricordano il vero significato dell’essere una Comunità.

Oggi abbiamo approvato una delibera per chiedere lo stato di calamità naturale e finanziamenti per gli ingenti danni che abbiamo avuto sulle strade urbane e rurali.

Ci teniamo questa volta anche a NON RINGRAZIARE – e verificheremo le possibili azioni legali – chi invece di sporcarsi le mani con il fango ha preferito usarle sulla tastiera per infangare il lavoro fatto, facendo allusioni sul perché le strade si siano rotte e utilizzando sempre per lo stesso scopo anche situazioni difficoltà, come quelle verificatesi ieri notte.

Pietro Nocchi

Sindaco di Capranica