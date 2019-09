Ladispoli, conferenza del ricercatore americano Richard Cassaro

loading...

NewTuscia – LADISPOLI – E’ un grandissimo onore ospitare la conferenza di questo famoso ricercatore americano, scrittore, viaggiatore, documentarista, che da oltre 20 anni rincorre le tracce di una sapienza che – ci mostrerà – ha viaggiato attraverso la storia dell’umanità.

Richard Cassaro è partito molti anni fa da un assunto ormai noto, cioè che nelle cattedrali gotiche fossero inseriti simboli che avrebbero dovuto trasmettere una sapienza ben precisa ai loro contemporanei e ai posteri.

Ma molto presto si è reso conto che gli stessi simboli hanno viaggiato nei millenni in ogni continente della terra: India, Tibet, Cina, Giappone, Sud-Est asiatico, Centro e Sud-America, Mesopotamia, Egitto, Scandinavia, e naturalmente Europa e Nord America. Dal Neolitico sino ai giorni nostri.

Civiltà che secondo la storiografia ufficiale non sono mai entrate in contatto tra loro, da sempre usano immagini, simboli e cosmogonie estremamente simili, in molti casi identici.

Per oltre 20 anni Richard ha viaggiato (e continua a farlo) e ha raccolto migliaia (forse decine di migliaia) di fotografie, testimonianze di studiosi e analizzato una bibliografia imponente. Poi ha unito i puntini…

Ci racconterà a quale conclusione è arrivato, conclusione raccontata e soprattutto documentata nei suoi due libri The Deeper Truth e Written in Stone e nelle numerose conferenze che tiene in giro per il mondo.

La conferenza verrà tenuta in italiano (ci sono comunque in sala due interpreti), consta di due letture di 50 minuti ciascuna con un intervallo di 15 minuti nel mezzo. Inizieremo alle ore 15, per lasciare spazio alle vostre domande al termine della conferenza.

Il tema è già di per sé affascinante, ma le conclusioni a cui Richard Cassaro è pervenuto e che ci mostrerà, sono addirittura sorprendenti. Un viaggio attraverso il significato dei simboli archetipi, che racconta il percorso compiuto dell’Umanità su questo pianeta e una precisa sapienza tramandata nei millenni, affinché arrivasse anche a noi e potessimo prenderne coscienza.

La conferenza si svolgerà all’interno di Spazio Agorà, via Nevada 5 – Ladispoli (RM)

Ingresso gratuito

Organizzazione a cura di Marina Sonzini – Cultural∞mente