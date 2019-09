“Cerchiamo Esploratori… di vita”, Appuntamento per Venerdì 27 settembre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Tantissimi i posti resi disponibili dal bando emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che scadrà il prossimo 10 ottobre. I giovani tra 18 e 28 anni, quest’anno, avranno l’imbarazzo della scelta visto che le aree d’intervento in cui è possibile impegnarsi spaziano dalla protezione civile, all’assistenza, all’educazione e promozione culturale senza dimenticare il patrimonio storico, artistico e culturale.

È richiesto un impegno di 25 ore settimanali a fronte dei quali i volontari riceveranno un compenso di 439,50 euro mensili.

CSV Lazio, per informare e orientare i giovani interessati organizza, con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Viterbo, venerdì 27 settembre, a partire dalle 17.30, presso i locali del Centro Socio Riabilitativo Integrato “Apertamente” di Piazza San Carluccio, “Cerchiamo Esploratori… di vita”: un incontro in cui saranno presentate le caratteristiche generali del Servizio Civile Universale e i progetti in cui è possibile fare domanda. Seguirà un aperitivo durante il quale scambiare due chiacchiere con i ragazzi che hanno già fatto questa esperienza.

“iniziativa alla seconda edizione e che fin dallo scorso anno abbiamo inteso promuovere con grande entusiasmi poiché presenta uno strumento importante per avvicinare i giovani in modo sano e consapevole al mondo del volontariato.” Afferma l’assessore ai servizi sociali e politiche giovanili Antonella Sberna.