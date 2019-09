Maltempo, rimandata la gara equestre della Rivincita di Narni

loading...

NewTuscia – NARNI – L’associazione Corsa all’Anello comunica che la gara equestre della Rivincita, in programma per oggi pomeriggio 22 settembre alle 16 è stata rimandata al prossimo fine settimana.

La nuova data di svolgimento verrà comunicata entro mercoledì 25 settembre. I motivi della decisione sono riconducibili all’allerta meteo diramata dalla Regione Umbria che prevede nel pomeriggio un peggioramento delle condizioni metereologiche con abbondanti piogge. L’organizzazione, nel pieno rispetto del pubblico, è già al lavoro per garantire uno spettacolo degno della tradizione della Corsa all’Anello, che oggi proprio a causa del maltempo non sarebbe stato rispondente alle aspettative. L’associazione comunica che i possessori di biglietti che hanno necessità di essere rimborsati, possono recarsi alla sede centrale in piazza dei Priori a Narni da oggi, 22 settembre, fino a giovedì 26 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 20.