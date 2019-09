La Viterbese guadagna 3 punti contro la capolista Catanzaro (La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO- Una giovane Viterbese affonda un forte Catanzaro con le reti al primo tempo di Volpe ed Errico.

Formazioni delle due squadre:

VITERBESE Vitali, De Giorgi,Atanasov, Antezza, Markic, Baschirotto, Besea, Errico, Volpe, Pacilli, Bianchi,

Mr. Antonio Nicolai: Pini, Maraolo, Milillo, Svidercoschi, Zanoli, Urso, Ricci, Molinaro, Bensaia, Simonelli, Culina.

CATANZARO: Di Gennaro, Maita, Celiento, Quaranta, Kanoute, Riggio, De Risio, Di Livio, Fischnaller,Martinelli, Nicastro

Mr. Gaetano Auteri: Mittica, Cali, Giannone, Tascone, Signorini, Elizalde, Bianchimano, Adamonis, Risolo, Casoli, Pinna,Nicoletti.

Arbitro:Arbitro Andrea Colombo di Como

Assistenti: Andrea Micaroni di Chieti, Davide Stringini di Avezzano

Note: giornata invernale piovosa e fredda terreno allentato per la pioggia caduta copiosa spettatori presenti 1300 circa con circa 300 tifosi del Catanzaro presenti in curva Sud.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° Punizione per i calabrese dal vertice sinistro dell’area Viterbese. Pallone messo in mezzo, ma la difesa gialloblù libera.

Al 3° La Viterbese passa in vantaggio con Volpe che sfrutta uno svarione della difesa calabrese: si invola in area e mette in rete.

Al 5° Il Catanzaro subito pericoloso in attacco con la conclusione di Di Livio che manda alto sopra la traversa.

Al 11° Corner per il Catanzaro che non riesce a concludere.

Al 12° Tiro di Di Livio dal limite, alto sopra la traversa.

Al 15° Occasione per la Viterbese con Antezza che servito da Pacilli manda alto sopra la traversa.

Al 17° Catanzaro pericoloso in area.

Al 18° Viterbese pericolosa con Pacilli con cocnclude in porta. il portiere calabrese Di Gennaro che respinge.

Al 19 Fishnaller porta ilCatanzaro vicino al pareggio. Il pallone si invola verso la porta in area della Viterbese,ma in porta Vitali respinge e la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 20° Tiro di Di Livio del Catanzaro fuori di poco.

Al 28 Il Catanzaro conquista calci d’angolo in serie, ma la difesa gialloblù si difende con le unghie e con i denti.

Al 34° La Viterbese raddoppia con Errico abile a sfruttare uno svarione del Catanzaro. Si invola in area e con un diagonale supera il portiere del Catanzaro.

Il Catanzaro preme in attacco, ma la difesa della Viterbese tiene botta: le mischie in area gialloblù si susseguono.

La Viterbese perfetta dal punto di vista tattico si è chiusa ed è ripartita in contropiede al cospetto di un grande Catanzaro.

La prima frazione di gioco è terminata con la Viterbese in vantaggio per 2-0 decisive, momentaneamente, le reti di Volpe ed Errico.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° Il Catanzaro accorcia le distanze con Di Riso con un grande tiro dal limite mette all’angolo sinistro e poi va in rete.

Al 6° Grande parata del portiere Vitali che mette in angolo. Il seguente calcio d’angolo per il Catanzaro finisce senza esito.

Al 7° Ancora grande intervento di Vitali che manda in corner: senza esito il pallone va sul fondo.

Al 14° Bella azione della Viterbese con pallone messo in mezzo all’area per servire Pacilli, ma l’arbitro fischia un fuorigioco.

Al 16° Cambio nella Viterbese esce Antezza al suo posto entra Bensaja.

Al 19° Tiro di Bianchi della Viterbese alto sopra la traversa.

Al 22° Triplo cambio nel Catanzaro: Riggio per Nicoletti, Nicastro per Giannone e Fisneller per Bianchimano.

AL 23° Contatto in area del Catanzaro Bianchi cade. Alte le proteste gialloblù. Ne fa le spese il D.G. Foresti allontanato.

Al 26° Gran tiro di Pacilli deviato in corner dal portiere del Catanzaro Di Genanro.

Al 30° Doppio cambio nella Viterbese esce Bianchi per Zanoli e Volpe per Molinaro.

Al 35° Viene ammonito Besea della Viterbese per gioco falloso.

Al 36° Rimpallo in area gialloblù che finisce sul braccio di Atanasov, ma l’arbitro lascia correre.

Al 38° La Viterbese provvede ad un cambio: esce Pacilli per Culina.

Gli ultimi minuti sono palpitanti con la Viterbese che si difende con le unghie e con i denti le mischie si susseguono in area gialloblù, ma la Viterbese si salva.

La Viterbese conquista tre punti pesanti. Dopo due minuti di recupero decretata è la vittoria dei gialloblù.

RISULTATI DELLA 5° GIORNATA ANDATA

VITERBESE-CATANZARO 2-1

RENDE-TERAMO 1-1

MONOPOLI-CATANIA 4-2

PICERNO-CASERTANA 1-1

RIETI-POTENZA 1-1

SICULA LEONZIO-TERNANA 1-2

AVELLINO-BISCEGLIE

REGGINA-VIBONESE

FRANCAVILLA-BARI

CAVESE-PAGANESE

CLASSIFICA

CATANZARO 10

CATANAIA 9

POTENZA 9

TERNANA 9

AVELLINO 9

REGGINA 8

CASERTANA 7

PICERNO 7

BARI 7

VITERBESE 6

MONOPOLI 6

PAGANESE 5

VIBONESE 4

TERAMO 4

BISCEGLIE 4

FRANCAVILLA 3

CAVESE 2

SICULA LEONZIO 1

RENDE 1

RIETI 0

PROSSIMO TURNO

TERNANA-REGGINA

VIBONESE-PICERNO

AVELLINO-FRANCAVILLA

BISCEGLIE-CASERTANA

PAGANESE-RENDE

TERAMO-VITERBESE

BARI-MONOPOLI

CATANIA-CAVESE

CATANZARO-RIETI

POTENZA-SICULA LEONZIO