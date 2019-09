Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la quarta giornata d’andata e presentazione delle partite

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese di Mr.Giovanni Lopez perde immeritatamente di misura 1-0 allo stadio Cibali di Catania dopo

aver disputato una buona partita.

Un rigore fantasma per un fallo di mano inesistente molto contestato dalla formazione gialloblù, ha spianato la strada al Catania.

Una sconfitta che lascia amarezza nell’ambiente gialloblù e che ha scatenato polemiche, tanto che il presidente Marco Arturo Romano ha presentato una formale lettera di protesta al presidente della Lega di Serie C Ghirelli.

La gara del Cibali ha lasciato delle conseguenze a livello disciplinare tanto che Mr.Giovanni Lopez è stato squalificato, e domani non sarà in panchina a guidare i suoi ragazzi nella difficile gara interna con la capolista Catanzaro.

I giallorossi calabresi sono imbattuti con 10 punti in classifica e sono reduci dal successo interno per 3-1 sulla Sicula Leonzio.

Durante la settimana ci sono state delle novità sul fronte mercato sono arrivati in gialloblù, Marco Simonelli, giovane attaccante proveniente dalla primavera del Frosinone classe 2000, oltre al centrocampista scuola Genoa classe 1999 Davide Sibilia lo scorso anno in forza all’Albissola, ed al centrocampista classe 1995 Nicholas Bensaja scuola Roma, lo scorso anno in forza all’Imolese in Serie C Giorne B.

Il Catanzaro di Mr.Auteri e dell’ex difensore Daniele Celiento e tuttora imbattuto, e viene a Viterbo con propositi bellicosi, e con l’intenzione di fare bottino pieno, la Viterbese reduce da due sconfitte consecutive non può però perdere altro terreno, bisognerà vagliare le condizioni fisiche dell’attaccante Tounkara, che in queste ultime gare di campionato ha avuto problemi muscolari, che ne hanno condizionato il suo impiego potrà recuperare, anche se le speranze appaiono molto scarse.

Il Bari di Mr.Cormacchini dopo il pari interno per 1-1 con la Reggina nel big match della quarta giornata d’andata, si recherà sul campo del Francavilla, un derby pugliese che si preannuncia delicato per i biancorossi baresi che ancora devono acclimatarsi nel difficile ambiente della Serie C girone meridionale. Il Francavilla proviene dal pareggio esterno per 2-2 sul campo della Paganese, darà battaglia in campo contro i più blasonati avversari.

La Ternana dopo lo scivolone interno di domenica scorsa, dove i rossoverdi umbri hanno perso 2-0 in casa con il Monopoli, viaggerà alla volta della Sicilia, dove incontrerà la compagine della Sicula Leonzio che ha solo un punto in classifica, e che è uscita sconfitta per 3-1 dal campo del Catanzaro.La Ternana parte favorita dai pronostici ma mai sottovalutare gli avversari l’esperienza di domenica insegna.

Il Potenza in grande spolvero reduce dalla brillante successo esterno per 3-0 sul campo del Bisceglie, si reca in trasferta sul campo del fanalino di coda Rieti ancora a zero punti in classifica e che domenica scorsa ha rimediato una pesante sconfitta in trasferta per 6-1 sul campo della Casertana. I favori del pronostico sono tutti a favore dei rossoblù lucani, ma non bisogna dare nulla per scontato vista la voglia di rivalsa dei reatini.

La Casertana dopo il ritondo successo interno per 6-1 sul Rieti, si recherà sul campo del Picerno a sua volta sconfitto in casa per 3-2 dall’Avellino.

Una partita che si prospetta equilibrata tra due compagini che possono ambire alla zona play-off.

I biancoverdi irpini dell’Avellino dopo il blitz esterno sul campo del Picerno, ospitano il Bisceglie e puntano ai tre punti per cercare di inserirsi nelle primissime posizioni della graduatoria, anche se il Bisceglie dopo la pesante sconfitta interna con il Potenza sarà molto motivato.

La Paganese dopo il pareggio interno per 2-2 con il Francavilla affronterà nel derby campano la Cavese in trasferta, un match, che si preannuncia molto combattuto vista la rivalità tra le due tifoserie.

La Cavese dopo un avvio molto stentato di campionato proviene dalla sconfitta esterna per 2-0 sul campo del ritrovato Teramo, cercherà di conquistare l’intera posta in palio.

I biancorossi teramani dopo il primo successo interno ottenuto domenica scorsa per 2-0 con la Cavese, domani si recheranno in trasferta alla volta della Calabria, dove incontreranno il Rende fanalino di coda insieme al Rieti ancora a zero punti.

I biancorossi calabresi dopo aver incassato la sconfitta per 2-0 nel derby con la Vibonese ha complicato i piani ora servono i punti in classifica per non sprofondare ancora di più.

La Vibonese dopo il successo per 2-0 con il Rende sarà impegnata nel difficile Derby con la Reggina, che proviene dal pari di Bari per 1-1 e che punta al successo finale anche se le pretendenti sono molte.

Il Catania dopo il successo di misura per 1-0 sulla Viterbese, viaggerà alla volta di Monopoli una trasferta che si preannuncia difficile e piena d’insidie per i siciliani che puntano ai vertici della classifica.

RISULTATI DELLA 3° GIORNATA

CATANIA-VITERBESE 1-0

BISCEGLIE-POTENZA 0-3

CASERTANA-RIETI 6-1

CATANZARO-SICULA LEONZIO 3-1

PAGANESE-FRANCAVILLA 2-2

PICERNO-AVELLINO 2-3

TERAMO-CAVESE 2-0

TERNANA-MONOPOLI 0-2

VIBONESE-RENDE 2-0

BARI-REGGINA 1-1

CLASSIFICA

CATANZARO 10

TERNANA 9

CATANIA 9

POTENZA 9

AVELLINO 9

REGGINA 8

PICERNO 7

CASERTANA 7

BARI 7

VITERBESE 6

MONOPOLI 6

PAGANESE 5

BISCEGLIE 4

VIBONESE 4

FRANCAVILLA 3

TERAMO 3

CAVESE 2

SICULA LEONZIO 1

RIETI 0

RENDE 0

PROSSIMO TURNO

AVELLINO-BISCEGLIE

PICERNO-CASERTANA

CAVESE-PAGANESE

MONOPOLI-CATANIA

REGGINA-VIBONESE

RENDE-TERAMO

RIETI-POTENZA

SICULA LEONZIO-TERNANA

FRANCAVILLA-BARI

VITERBESE-CATANZARO