Conferenza stampa di Mr.Giovanni Lopez allo stadio Rocchi alla vigilia di Viterbese-Catanzaro

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Oggi intorno alle ore 12,15 presso la sala stampa dello stadio Enrico Rocchi di Viterbo si è svolta la consueta conferenza stampa di Mr.Giovanni Lopez con cui si è analizzata la prossima partita con il Catanzaro.

Mr. Giovanni Lopez davanti ai microfoni della stampa locale, è stato molto franco ” stiamo attraversando un momento difficile a causa degli infortuni occorsi a giocatori inportanti come Tounkara e De Falco e la perdurante assenza di Palermo, a questa si è aggiunta anche quella di Bezzicheri”.

Proseguendo nella sua analisi della situazione della squadra gialloblù. Mr.Lopez ha affermato “che per quanto concerne i nuovi acquisti quest’ultimi hanno bisogno di tempo per poter essere impiegati a pieno regime, intanto è arrivato il transfert dalla Lega per il centrocampista croato Antonini Culina”

In questo frangente “chiediamo un attimo di pazienza ai nostri tifosi, ma sono convinto che quando questa squadra sarà al completo, avremo una compagine in grado di dare grosse soddisfazioni ai nostri tifosi, a cui chiediamo di starci vicino”.

La Viterbese ha dei buoni over giocatori, ma anche i giovani stanno pian piano crescendo, e daranno il loro apporto, si stanno impegnando moltissimo, a parte la mezzora del primo tempo della gara interna persa con il Picerno, abbiamo offerto delle buone prestazioni, domani incontriamo una squadra forte come il Catanzaro, che ha giocatori molto forti, e che è ben amalgamata avendo cambiato poco nel suo organico rispetto allo scorso anno ed ha un tecnico esperto e preparato come Mr.Auteri, ma abbiamo preparato la partita e cercheremo di creargli molte difficoltà”.