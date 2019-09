Bassano, vicenda estumulazioni: assolti i tre dipendenti comunali

loading...

NewTuscia – BASSANO ROMANO – L’Amministrazione comunale di Bassano Romano esprime soddisfazione per l’esito della vicenda giudiziaria, che ha visto assolti con formula piena tre suoi dipendenti, chiamati a rispondere di abuso d’ufficio per un episodio legato ad estumulazioni che sarebbero state eseguite, secondo l’accusa, con modalità non propriamente conformi alla normativa.

Lo sviluppo del dibattito processuale ha consentito l’emergere dei fatti in maniera chiara, e la formula assolutoria del giudice è stata la più ampia possibile, “perché il fatto non sussiste”.

Lo stesso pubblico ministero nelle conclusioni ha chiesto al giudice l’assoluzione dei dipendenti.

L’amministrazione conferma pertanto la piena fiducia nell’operato dei propri dipendenti, esprimendo piena soddisfazione per l’esito della vicenda giudiziaria che ha confermato una condotta corretta ed imparziale adottata dai propri dipendenti.

Comune di Bassano Romano