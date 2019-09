A Bagnoregio una targa per ricordare la visita di Papa Benedetto XVI

loading...

Profili: “La visita di un papa è un dono prezioso che riteniamo importante ricordare”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. Dieci anni dalla visita di Papa Benedetto XVI a Bagnoregio. Questa domenica, 22 settembre, il Comune e la Parrocchia di San Bonaventura presenteranno a tutti la targa voluta per ricordare l’importante avvenimento.

L’appuntamento è per le ore 12,30 in piazza Sant’Agostino. La targa commemorativa verrà benedetta dal vescovo Lino Fumagalli.

“Si tratta di un momento importante per tutta la nostra comunità. La visita di un papa non è cosa che accade tutti i giorni, è un dono prezioso, e per Bagnoregio avere ospitato Benedetto XVI è un grande onore e motivo di orgoglio – così il sindaco Luca Profili -. Non c’era niente nel nostro paese che portasse l’attenzione su quel giorno storico, abbiamo così voluto posare un segno a ricordo nel decimo anniversario. Tutti i concittadini sono invitati a prendere parte alla benedizione”.