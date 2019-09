ANCI Lazio, Davide Bordoni (Forza Italia): Bene Silvestroni FdI, siamo pronti a proposta unitaria di C.destra

loading...

Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

Il centrodestra unito non lo deve essere solo a parole ma a cominciare dai fatti e nelle cose concrete. Rispondiamo positivamente alla proposta avanzata dal deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, bisogna cambiare passo in Regione anche nei nomi che devono farsi carico di rappresentare le nostre istanze. La nomina di Marini, attuale presidente dell’Anci Lazio, lascia l’amaro in bocca.

Risale ad un tempo in cui i capoluogo della regione e la maggior parte dei grandi comuni erano in maggioranza governati dal PD, ma non è più così. Al di la’ della figura istituzionale di Marini, appare chiaro come questa scelta sia stata dettata da passate esigenze politiche e di partito. Commenta, dalla Convention di Tajani a Viterbo, Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina, che parla di un incarico da riassegnare al centrodestra in Regione.

Sarebbe fondamentale nominare una figura condivisa da tutti e di primo piano- aggiunge – per cercare di affrontare con competenza e nel migliore dei modi le esigenze dei territori senza far prevalere meri interessi di scuderia. Il mandato dovrà essere rinnovato in primavera e siamo pronti ad una proposta unitaria di centrodestra. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina dalla convention dell’onorevole Tajani a Viterbo.