Viterbese Castrense, approfondimento

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Consueto approfondimento sulla Viterbese, arrabbiata ancora per la sconfitta subita nell’ultimo turno a Catania, ma vogliosa di riscattarsi domenica con la capolista Catanzaro dell’ ex Celiento. In settimana ci sono stati nuovi risvolti. Per mister Lopez, (che sarà squalificato per le prossime due gare) ha subito una brutta tegola, il “bomber” Tounkara (4 reti siglate, su sei totali realizzate dalla Viterbese) non potrà essere disponibile per almeno un mese, e sicuramente salterà le gare con Catanzaro, Teramo, Vibonese, e Potenza, partite molto difficili da affrontare, ma che pottanno far capire dove possono arrivare i ragazzi del presidente Romano.

Per quanto riguarda i rinforzi, la Viterbese ha acquistato 3 calciatori. Davide Sibila centrocampista classe 1999 cresciuto nella primavera del Genoa ma già da qualche tempo aggregato alla truppa di Lopez; Marco Simonelli classe 2000, che nel di ruolo attaccante nelle ultime due stagioni ha giocato nella primavera del Frosinone ed ha totatlizzato 38 presenze ed otto reti; infine, altro acquisto importante (a titolo definitivo) il centrocampista Nicholas Bensaia, classe 1995 cresciuto nelle giovanili dell’As Roma che ha avuto anche esperienze con Imolese club dove ha collezionato 39 presenze, e poi sempre in serie c ha militato con L’ Aquila, Catanzaro, e Paganese.

Intanto Ricordiamo che sono in vendita i biglietti per assistere alla gara Viterbese – Catanzaro in programma domenica 22/09/2019 alle ore 15.