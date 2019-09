Massimo Basili (UGL) presidente Comitato Consultivo Inail Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Massimo Basili è stato nominato presidente del Comitato Consultivo Provinciale (CO.CO.PRO.) dell’INAIL di Viterbo. Un premio all’ottimo lavoro svolto dall’attuale Segretario Provinciale dell’UGL Viterbo che assume la guida dell’ente composto dai rappresentanti dei lavoratori del settore dell’industria, dell’agricoltura e del commercio oltre Unindustria, Federlazio, Cia, Confagricotura, Confcommercio, Confcooperative, Cna, Anmil, Asl e Inail.

Il Co.Co.Pro. risulta organismo importante per l’Inail perché contribuisce a garantire efficaci svolgimento in ambito provinciale ponendo particolare attenzione a salute e sicurezza sul lavoro e malattie professionali, collaborazioni in materia di assistenza sanitaria e sociale, ricerca in materia finanziaria e patrimoniale. A Basili arrivano i complimenti e l’augurio di buon lavoro da parte del Segretario Regionale dell’UGL Armando Valiani.