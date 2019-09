Gubbio: Martedì Enel attiva nuova cabina in centro, energia e sostenibilità per la città   

loading...

NewTuscia – GUBBIO – Riceviamo e pubblichamo. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che martedì 24 settembre eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico a Gubbio nel segno dell’innovazione e della sostenibilità.

I tecnici dell’azienda elettrica, infatti, attiveranno in via Baldassini, nel centro storico, una nuova cabina elettrica completamente automatizzata che garantirà qualità, continuità ed efficienza del servizio elettrico. L’impianto, che è stato realizzato con un’attenzione particolare al decoro urbano, consentirà di impostare un nuovo assetto di rete con una distribuzione dei carichi elettrici ottimale per tutto il centro città.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per martedì 24 settembre, dalle ore 8:30 alle 15:00. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze anche se i lavori porteranno benefici ad una porzione più ampia di centro. Di seguito il dettaglio dell’intervento:

Gubbio, martedì 24 settembre, dalle ore 8:30 alle 15:00, via Baldassini civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 40/42, da 44 a 44a, da 48 a 50, 52/54, 56/58, 60/62, 66, da 70 a 76, sn (senza numero); via dei Consoli civ. dei da 95 a 105; via Ansidei civ. da 6 a 8, 21; via Savelli della Porta civ. 3; piazza Grande sn.

I clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.