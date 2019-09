loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Risultiamo vincitori del bando “Itinerari Giovani”, 120 mila euro per potenziare la Casa del Vento, siamo tra i 10 siti della Regione Lazio finanziati per l’animazione culturale e per stimolare la creatività e l’aggregazione dei giovani. Un progetto molto bello!