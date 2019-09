Successo per Etrusca Marathon, prossimo appuntamento il 6 settembre 2020

loading...

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Etrusca Marathon andata! La seconda edizione della classica camminata, nella prima domenica di settembre, tra le colline etrusche di Grotte di Castro è stata messo in cascina con un bel successo di pubblico e critica “ Archiviamo con molta soddisfazione questa seconda edizione dell’Etrusca Marathon – dicono gli organizzatori affermando – che il lavoro di squadra divide i compiti ma moltiplica il successo ed è questo uno dei tanti segreti della bella riuscita della nostra manifestazione.”

Andiamo ai numeri di questa edizione; 143 donne e 158 uomini per un totale di 301 partecipanti provenienti dalle regioni del centro Italia Toscana, Umbria, Marche tanti amici dalla capitale e nonché dalla provincia di Viterbo. Una nuvola bianca che ha attraversato le colline etrusche intorno al Lago di Bolsena “ Sono partita da Siena alle 5,30 con altre amiche per raggiungere Grotte di Castro e partecipare all’Etrusca Marathon – ci racconta Antonella – bellissima camminata e organizzazione a dir poco strepitosa per la premura e la gentilezza delle persone durante il percorso.

Oltre alla maglia e allo zaino, a fine camminata ci hanno regalato anche le buonissime patate della zona un’esperienza ripetere senz’altro” . Per accrescere l’accoglienza gli organizzatori hanno inserito in questa seconda edizione il Banchetto Etrusco con visita al Museo Civita che raccoglie dei bellissimi reperti rinvenuti nel territorio di Grotte di Castro. “ Per me che vivo a Roma ma con radici grottane è stata un’autentica rivelazione – ci fa presente Marco – questa unione del territorio con la riscoperta di sapori dimenticati che insieme alla bellezza dei panorami unici si traduce in un mix travolgente da ripetere assolutamente”.

Per questo che l’Etrusca Marathon è un progetto originale con la capacità di valorizzare il territorio di Grotte di Castro e le eccellenze enogastronomiche che ne fanno parte. Gli organizzatori per questo ringraziano il Sindaco Piero Camilli e tutta l’amministrazione, la Pro Loco, ai responsabili della Biblioteca e Museo, alle Forze dell’Ordine e Protezione Civile, alla Casa di Effe e tutte le aziende che insieme ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Ma gli organizzatori già sono al lavoro per la prossima edizione e fissano l’ appuntamento per i tanti amici dell’Etrusca Marathon in domenica 6 settembre 2020, sempre a Grotte di Castro.

Maurizio Di Giovancarlo