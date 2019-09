“Una Scuola che possa generare nei giovani la voglia di fare politica”

NewTuscia – MUGNANO IN TEVERINA – Riceviamo e pubblichiamo. “La nostra è una scuola che nasce con l’intenzione e la speranza di provare a far generare nell’animo e nella consapevolezza dei giovani la voglia di impegnarsi nel sociale e nella politica” queste le parole con le quali, Giuseppe Fioroni ha riassunto il senso della prima edizione della Scuola di Formazione Politica organizzata dal Centro Studi Aldo Moro a Mugnano in Teverina dal 19 al 21 settembre.