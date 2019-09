Santa Severa: 21 settembre inaugurazione della Mostra “Tra cielo e mare”

loading...

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Il 21 settembre alle ore 17.00 è in programma l’inaugurazione della mostra “Tra cielo e mare” di Anna Tonelli che sarà ospitata in Sala Pyrgi al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture. Il tema trae ispirazione dall’aforisma di Victor Hugo “C’è uno spettacolo più grandioso del mare ed è il cielo, c’è uno spettacolo più grandioso del cielo ed è l’interno dell’anima”.

In questa suggestione il Castello di Santa Severa rappresenta uno straordinario genius loci, lo spirito del luogo dove si sono sedimentate memorie e storie collettive di particolare significato e fascino. Il mare sembra congiungersi al cielo attraverso il Castello che si affaccia maestoso sul Mediterraneo a testimoniare un incontro tra la natura e l’umanità. Dal punto di vista pittorico si tratta di una condizione privilegiata per esprimere, da una parte, la bellezza e la potenza della natura e, dall’altra parte, le sensazioni e le inquietudini dell’animo umano. Il Castello, infatti, simboleggia un possibile rifugio e approdo di accoglienza per l’umanità e, al tempo stesso, l’avventura verso l’ignoto. Da qui nasce l’idea centrale della Mostra: l’incrocio della forza del mare e dell’infinito del cielo con il mistero della vita.

Saranno esposti 16 dipinti ad olio su pannelli di tela dalle grandi dimensioni corredati da supporti metallici. Di particolare rilievo due dipinti dedicati a Leucotea, la Dea bianca la cui testa è stata rinvenuta nell’area del Castello e conservata nel Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. L’esposizione sarà integrata da un video con animazione degli stessi dipinti e arricchita da una speciale colonna sonora di sottofondo. L’evento sarà presentato dal noto storico d’arte Alessandro Cremona. Sarà, inoltre, disponibile il catalogo delle opere con contributi dello stesso Alessandro Cremona e di Flavio Enei, Archeologo, Direttore del Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa. La mostra è visitabile fino al 20 ottobre inclusa nel biglietto di ingresso. Il giorno dell’inaugurazione ingresso libero fino a esaurimento posti.

