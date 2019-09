La Rete degli Studenti Medi aderisce alla manifestazione per il clima

loading...

NewTuscia – VITERBO – La Rete degli Studenti Medi aderirà alla manifestazione indetta da Fridays For Future Viterbo per la giornata di venerdì 27 settembre, alle ore 9:30 in piazza del comune.

Parteciperemo nuovamente allo sciopero globale per il clima, come già accaduto il 24 maggio scorso, perché riteniamo che sia necessario scendere ancora una volta in piazza per chiedere alle istituzioni e ai governi azioni concrete contro i cambiamenti climatici. Infatti dovremmo essere noi studenti e noi giovani a sentire per primi l’importanza di tutelare il nostro pianeta.

In un futuro non troppo lontano, infatti, potremmo ritrovarci ad affrontare problemi irrisolvibili causati dalla negligenza delle precedenti generazioni. È possibile impedire tutto questo soltanto unendoci e lottando per cambiare la mentalità dei cittadini e far sì che i governi si impegnino seriamente investendo sulla sostenibilità ambientale e portando avanti azioni concrete contro il surriscaldamento globale.

A partire dalla scuole, a cui chiederemo di fornirci l’acqua con distributori nelle borracce, anziché con le bottigliette di plastica, di lavorare sul proprio efficientamento energetico, con luci a led e conversione delle caldaie, in modo da risultare ecosostenibile e plastic-fre. Con questa manifestazione chiederemo alla provincia di Viterbo e alle istituzioni scolastiche di muoversi in questo senso e chiederemo al Comune di Viterbo e agli altri comuni della provincia di attuare progetti di mobilità sostenibile, incentivando il trasporto pubblico e attraverso la realizzazione di piste ciclabili e bike sharing.

Per promuovere la manifestazione abbiamo deciso di incontrarci venerdì 20 settembre alle 15 per pulire Prato Giardino: un’iniziativa per dimostrare il nostro interesse concreto al tema dell’ecologia e alla quale seguirà un aperitivo al bar Chalet per parlare della manifestazione e per approfondire il tema grazie anche alla presenza di Legambiente, associazione che da anni si occupa dei problemi ambientali.

Invitiamo tutti gli studenti della provincia a partecipare a questo doppio appuntamento, dato che il cambiamento può partire solo da noi giovani.

Rete degli Studenti Medi Viterbo