Acli Latina, FORUM ‘015 accanto alla scuola

NewTuscia – LATINA – Questa è la prima settimana dell’inizio dell’anno scolastico, quella degli entusiasmi, ma anche delle riflessioni sulla importanza della scuola, sul grande lavoro degli insegnanti, non sempre equamente retribuiti, sulle relazioni tra studenti. La settimana nella quale riconosciamo tutti che le lavoratrici e i lavoratori della scuola insieme agli studenti sono un unico corpo teso a rigenerare la nostra civiltà.

Le organizzazioni provinciali aderenti al Forum ‘015, l’alleanza delle associazioni ispirate dalla dottrina sociale cristiana, Acli, Coldiretti, Compagnia delle Opere e Confcooperative oltre ad augurare buon lavoro a tutti e piena attenzione ai genitori, esprimono una disponibilità gratuita: invitano gli studenti, gli insegnanti, i lavoratori della scuola e i genitori a rivolgersi alle sedi delle stesse organizzazioni per qualsiasi tipo di sostegno, assistenza ed orientamento, riguardante la didattica, le ricerche, il materiale scolastico, la formazione professionale o la creazione d’impresa, oppure la ricerca di attenzione su tematiche specifiche pubbliche o personali, anche relazionali.

Le nostre associazioni danno fin d’ora piena disponibilità, oltre all’attuazione dei progetti formativi o di sviluppo di cultura d’impresa già in essere con alcuni istituti, a sostenere le comunità scolastiche. Le nostre organizzazioni vogliono ribadire la propria disponibilità gratuita alle famiglie e agli insegnanti, anche in collaborazione con la rete diocesana, rappresentando questo comunicato come un invito pubblico alla partecipazione condivisa nella vita scolastica.

Acli Provinciali Di Latina