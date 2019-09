Trasporti: disagi per gli studenti. Appello al Presidente Zingaretti

loading...

NewTuscia – CORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo. Con l’inizio dell’anno scolastico iniziano i consueti disagi per il trasporto degli studenti e dei lavoratori. Autobus stracolmi viaggiano mettendo a rischio passeggeri e autisti. A volte si assiste perfino all’impossibilità di partire per la quantità di persone costrette a salire su una singola vettura.

È recente la notizia di un autobus bloccato a Corchiano per il rischio a trasportare così tanti passeggeri. Con ciò, per ovviare a questo stato di cose, che si traduce in disservizio e lesione di diritti, conoscendo la sua sensibilità verso il diritto allo studio e la sicurezza dei ragazzi, facciamo appello al Presidente della Regione Nicola Zingaretti affinché faccia monitorare il numero di passeggeri e adegui il numero di corse. Solidali con studenti, genitori e lavoratori desideriamo ricordare che questa è la Settimana europea della mobilità, una campagna che tende a sensibilizzare per un trasporto pubblico locale adeguato, che scoraggi l’uso delle autovetture private, responsabili anche di quelle emissioni inquinanti che tanto influiscono sul clima.

I Consiglieri Comunali di Corchiano

Bengasi Battisti

Livio Martini

Paolo Nardi

Paola Troncarelli