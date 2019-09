“In prima linea con gruppo comunale di Forza Italia per contrastare fenomeni delinquenziali”

loading...

I fatti di via Cairoli debbono necessariamente preoccupare la politica locale. Come consigliere comunale e come donna non posso non stigmatizzare le ennesime tristi vicende che caratterizzano troppo di frequente il centro storico di Viterbo.

Ringrazio le forze dell’ordine per il pronto ed efficace intervento senza il quale le vicende avrebbero assunto sicuramente un profilo ancor più inquietante. L’amministrazione comunale deve necessariamente inserire tra le priorità di governo quella della sicurezza urbana, costruendo con la Polizia locale e le forze dell’ordine progetti di sicurezza pubblica che restituiscano tranquillità e legalità alla nostra città. Mi impegno a presentare un emendamento alla prossima variazione di bilancio al fine di destinare fondi a questo scopo consapevole della sensibilità del Sindaco Arena verso queste problematiche che sono assolutamente convinta stanno già in queste ore trovando e lo troveranno ancor più concretamente nelle prossime settimane il suo fattivo interessamento. Viterbo e’ notoriamente e storicamente una città a misura d’uomo tranquilla. Saremo in prima linea con il gruppo comunale di Forza Italia per contrastare con ogni mezzo previsto dal nostro ordinamento giuridico fenomeni delinquenziali destinando anche adeguati fondi del bilancio comunale a tale scopo.

Isabella Lotti (F.I.)

Consigliere Comunale Viterbo