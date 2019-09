Santa Severa: al Castello incontro su “Educazione civica tra diritto e istruzione”

loading...

NewTuscia – SANTA SEVERA – Nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, sabato 21 settembre alle ore 10.30 organizza un evento sul ruolo della nuova Educazione Civica nel Sistema Istruzione in Italia, nell’ambito dell’International Tour Film Festival, alla presenza di Pietro Tidei (Sindaco di Santa Marinella), Stefania Nardangeli (Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Santa Marinella) Eleonora Mattia (Presidente Commissione Istruzione Regione Lazio) e di Maria Zeno (Dirigente scolastica Liceo “P.A.Guglielmotti di Civitavecchia) Apidge, l’Associazione degli insegnanti di Diritto, presieduta da Ezio Sina.

Si parlerà del nuovo ruolo dell’Educazione Civica e delle recenti prospettive dell’insegnamento del Diritto nei percorsi scolastici in Italia con Edvige Mastantuono (Dirigente MIUR), Nadia Ginetti (Senatrice Pd), Bianca Laura Granato (Senatrice M5S), Camilla Sgambato (Responsabile Scuola del Pd). Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del Parlamento Europeo) interverrà sull’importanza di formare i giovani alla Cittadinanza europea.

Giulio Biino e Fabrizio Olivero, della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, presentano una selezione ragionata della rappresentazione teatrale “ Questa Costituzione è uno spettacolo “.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, Miriam Mirolla, dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, con la consulenza di Giorgio Giuliano, propone “ Letture interattive della Costituzione Italiana “, con gli Studenti del Liceo Artistico “P.A. Guglielmotti” di Civitavecchia. Presenta Raffaella Borrelli.

A conclusione dell’evento, vi sarà la proiezione dei video selezionati per la finale del Concorso “Cittadini d’Europa. Istruzione, Legalità e Sicurezza” a cura di Apidge e dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia.

Si ricorda ai Docenti interessati che, in base all’art. 64 del C.C.N.L è previsto l’Esonero del Servizio. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, per l’inserimento nel Fascicolo Formativo. Per i Legali sono previsti speciali crediti per la formazione continua.