Il Comune di Riano per ribadire il NO all’ipotesi discarica Promuove la “Special Edition – Teatro nelle Cave Pian dell’Olmo” 20 – 21 e 22 settembre 2019

loading...

NewTuscia – RIANO – Riceviamo e pubblichiamo. Saranno Stefano Fresi, Giobbe Covatta e Anna Mazzamauro alcuni degli artisti presenti sul palco della XII edizione del “Teatro nelle Cave”, in program- ma a Riano venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sarà “ambiente” la parola che caratterizzerà l’edizione 2019 della ras- segna. Per rimarcarela contrarietà di tutto il territorio alla realizzazione di una discarica a Pian dell’Olmo, a pochi metri dai confini di Riano, è nata l’idea di dedicare la manifestazione alla tutela ambientale e di scegliere una location ad hoc che ne sottolineasse la vocazione.

Per tali motivi si svolgerà nella splendida radura di Fontana Larga, proprio sopra Pian dell’Olmo.

PROGRAMMA

Venerdì 20 settembre

Sarà dunque una manifestazione ricca di eventi che rafforzeranno la tematica ambientale: l’inaugurazione venerdì 20 attraverso una Conferenza “Ria- no Archeologica” con Gemma Carafa Jacobini, Funzionario Archeolo- go SABAP-RM-MET Gianfranco Gazzetti, che ospiterà i sindaci della no- stra macro-area e che farà il punto sulla situazione, gli esperti che illustre- ranno le ricchezze territoriali come quelle Archeologiche con la preziosa parte- cipazione della Soprintendenza, quelle paesaggistiche con l’Università Agra- ria di Riano e la Proloco di Riano, la tutela del territorio con il Presidente della Commissione Discarica e il Comitato No discarica.

Al termine, lo spettacolo di Anna Mazzamauro “Nuda e Cruda”.

Sabato 21 settembre

Una giornata all’insegna del teatro e della musica: lo spettacolo di Andrea Baldoffei “Memme Bevilatte salvata da Teresa” rafforza la volontà di traman- dare la storia del territorio con il ricordo di Teresa Giovannucci, Giusta tra le Nazioni che, insieme al marito Pietro Antonini, ha salvato dalle persecuzioni naziste una famiglia ebrea.

Si proseguirà con lo spettacolo di Giobbe Covatta “6° (gradi)” incentrato sulla sostenibilità del Pianeta. Si passerà, poi, all’intervento di un ospite speciale, il bravissimo attore Stefano Fresi, che ha voluto sostenere la nostra causa partecipando alla manifestazione.

A concludere la serata, viaggio nella musica con Roberto Billi e la sua band che ci regaleranno un viaggio nel mondo fantastico.

Domenica 22 settembre

Gli appuntamenti inizieranno già la mattina con la “Festa dello sport” e le as- sociazioni sportive del territorio; nel pomeriggio ci sarà la marcia del presidio culturale che, con una passeggiata naturalistica e archeologica si recherà sim- bolicamente a pian dell’Olmo, mettendo in mostra le bellezze naturali ed ar- cheologiche, in collaborazione con l’associazione Saxa Narrant, per ribadire il “No” all’ ipotesi di discarica.

Dal tardo pomeriggio gli spettacoli di Naby Condé, Gianfranco Phino e Giu- ditta Cambieri.

“Un’edizione speciale che vuole sottolineare la volontà di presidiare il territorio”

– sottolinea l’Assessore allo sviluppo Culturale, Sociale ed Economico, Marina Di Pietrantonio – “Molte le personalità che hanno risposto al nostro appello per la sua salvaguardia, a cominciare da Guido Mazzella, personaggio di spicco nel mondo del teatro a livello nazionale e non solo, tra i promotori del progetto “Teatro nelle Cave” nel lontano 2007 e coordinatore artistico di questa edizione.

INGRESSO GRATUITO

Info e Prenotazioni: tel. 379 1148533 ore 10.00-15.00 Apertura Biglietteria ore 18.00

teatronellecave@comune.riano.rm.it – www.teatronellecave.it