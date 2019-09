Dopo Carlo Verdone Cinema&Terme accoglie la splendida Claudia Gerini

loading...

NewTuscia – VITERBO – Dopo il grandissimo successo della serata con Carlo Verdone Cinema&Terme attende per venerdì 20 settembre una delle attrici preferite dall’attore e regista romano: Claudia Gerini. Un altro grandissimo nome del cinema italiano a Viterbo, nella suggestiva location delle Terme dei Papi grazie al collaudato trio formato da Vaniel Maestosi, Glauco Almonte e Giancarlo Necciari, che durante questa lunga estate hanno inanellato innumerevoli eventi di successo e portato, a Bagnoregio, Montefiascone e Viterbo, nomi illustri del panorama cinematografico e musicale: Giovanni Veronesi, Vittorio Sgarbi, Pupi Avati, Nicola Piovani, Marco Bellocchio, Stefano Fresi, Gazzelle, Rosario Giuliani, Fabio Concato e Carlo Verdone.

Claudia Gerini, ormai una delle dive più ambite del panorama cinematografico italiano, è stata la protagonista sul grande schermo di ben 3 film di Carlo Verdone: “Viaggi di Nozze”, “Sono Pazzo di Irs Blond” e “Grande, Grosso e Verdone”.

“Claudia oltre ad essere un’attrice straordinaria, è anche una mia amica carissima. Senza di lei la coppia Ivano e Jessica non sarebbe esistita, le devo molto.” ha dichiarato lo stesso Verdone durante l’intervista alle Terme dei Papi. “Le ho dedicato anche un titolo di un mio film.” Proprio il “Sono Pazzo di Iris Blond” che verrà proiettato subito dopo l’incontro-intervista con la splendida attrice. Tutti i film della 3° edizione di Cinema&Terme sono stati scelti personalmente da Carlo Verdone “Ho deciso di evitare film degli anni ’80 ed ho preferito scegliere cinque miei film degli anni ’90 e 2000 a cui sono molto legato”

L’ultimo appuntamento di Cinema&Terme, Venerdì 27 settembre, vedrà come ospite il musicista Fabio Liberatori, compositore di tantissime colonne sonore dei film di Carlo Verdone (ben 15), nonché fondatore dello storico gruppo degli Stadio. Liberatori si esibirà alla tastiera suonando alcune delle colonne sonore più famose del cinema di Verdone, intramezzate da un’intervista dove parlerà della sua straordinaria carriera, al termine della quale sarà proiettato il film “Posti in piedi in Paradiso” di Carlo Verdone, con le musiche proprio di Liberatori.

I biglietti di ingresso hanno un costo di 20 euro ed è possibile acquistarli la sera stessa dell’evento presso la biglietteria delle Terme dei Papi o in prevendita sul sito al seguente link: https://www.termedeipapi.it/cinema-e-terme-terza-edizione/