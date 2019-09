Calciotto Interforze Santa Rosa, iniziata la seconda settimana di eliminatorie

loading...

NewTuscia – VITERBO – Ieri, lunedì 16 settembre è iniziata la seconda settimana di eliminatorie riguardanti il torneo di calciotto Interforze “Santa Rosa”.

Alle ore 19,00 sono scese in campo i Vigili del Fuoco contro i Facchini di Santa Rosa, partita spigolosa, agonismo al limite e qualche volta oltre il limite tanto che ci sono state tre ammonizioni per parte, hanno vinto i Vigili del Fuoco per 3 a 2 assicurandosi molto probabilmente il passaggio alle semifinali.

L’altra partita delle ore 20,15 ha visto il confronto tra il Pianeta Giustizia e l’Arma dei Carabinieri devo dire che è stata una bellissima partita per il gioco espresso e per la correttezza di tutti i giocatori, non si sono sentite le voci in campo, i giocatori hanno pensato più a giocare che all’avversario il che è il meglio che il calcio può dare ed è quello che si prefigge il comitato organizzatore, aggregare, avvicinare le istituzione alla gente, come dice un motto: insieme tra la gente per la gente, facendo quindi i complimenti a tutti gli atleti e dirigenti delle due squadre.

Il torneo riprenderà giovedì 19 con le seguenti partite:

ore 19,00 Polizia di Stato – Aviazione Esercito;

ore 20,15 Aeronautica Militare – ASD Viterbo Calcio femminile.

Ingresso libero presso il campo sportivo della Mazzetta.