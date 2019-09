Il punto sulla 2° giornata di Eccellenza

loading...

NewTuscia – VITERBO – Domenica da incorniciare per le compagini viterbesi, entrambe vittoriose. Ecco il resoconto.

Due compagini si issano al primo posto a punteggio pieno, il Montespaccato e l’Unipomezia; entrambe a 6 punti.

Il Montespaccato (6 punti) travolge 3 a 1, tra le mura amiche il Virtus Nettuno Lido ( 3), per i locali in rete Catese (doppietta per lui) e Gambale.

Rimane in testa l’Unipomezia (6) che sul suo terreno ha vita facile 4 a 1 sulle Falaschelavinio (3). In rete per i padroni di casa Busto e Federico Valle nel primo tempo, gli ospiti hanno fallito un calcio di rigore, mentre nella ripresa Tounkara e Laghigna incrementano il passivo, gli ospiti accorciano con Seferi.

Cade in casa la Boreale Don Orione (3) 3 a 2 contro il Tivoli (4). Nardecchia porta in vantaggio la Boreale, Calabresi pareggia alla fine della prima frazione di gioco, Capanna e Daniele Di Giovanni portano i Tiburtini sul 3 a 1, ma Nadrecchia accorciava.

Colpo esterno per la Corneto Tarquinia (4) che passa 2 a 1° Genzano opposto al Cynthia (1). Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Catracchia, ma i genzanesi trovano il momentaneo pareggio con Silvagni, nella ripresa Moronti a pochi minuti dal termine Fragala tre punti a Stefano del Canuto, ricordiamo che le due compagini hanno giocato in dieci per le espulsioni di Giuglietti Viergulti per i viterbesi e Sardilli entrambi espulsi per doppia ammonizione.

Il Real Monterotondo Scalo (3) supera 2 a 1 l’Eretum Monterotondo Scalo (3). Pasco porta in vantaggio il Real Monterotondo Scalo, momentaneo pari firmato Mastrantoni, Lalli su calcio di rigore regala il successo a mister Centioni.

Primo successo stagionale per la Polisportiva Monti Cimini (3) 4° a 2 inflitto all’Ottavia (0). In rete doppietta Manuel Vittorini (entrambe su calcio di rigore) Morini Accorciava (su rigore) per gli ospiti, Mamarang siglava la terza segnatura, Libertini accorciava ma nei minuti di recupero Naciolgu chiudeva la contesa. La Vigor Perconti (3) passa 3°1 sul terreno del Villalba Ocras moca (0) in rete Dovodio, Scaglietta e Iacopini per gli ospiti mentre per i locali a segno spurio.

La Vigor Perconti (3) sbanca 3 a 1 Villalba (0).

Anzio Calcio (2) e Aranova (2) termina 0 a 0.

Pari sorprendente tra Civitavecchia (2) e Sporting Genzano (1), 1 a 1 il finale. Succede tutto nel primo tempo: Valente porta in vantaggio gli ospiti su rigore mentre Ruggiero sigla il pari.