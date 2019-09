Perugia, danza e musica si fondono in “Open Day”

loading...

NewTuscia – PERUGIA – Prenderà il via il prossimo 22 settembre a Perugia nella struttura di via Pievaiola 166H, sede della Scuola di Musica “Piano Solo” e del Centrodanza Spazio Performativo, Open Day, giornata dedicata alla musica e alla danza organizzata in sinergia dalle due realtà, che apriranno le porte al pubblico per offrire una visione di insieme sulle attività e sui progetti che si svolgeranno durante l’anno accademico 2019/2020.

Nell’arco del pomeriggio sarà possibile partecipare a lezioni aperte, volte alla conoscenza degli insegnanti e dell’offerta formativa dei corsi di musica e di danza con demo delle rispettive lezioni; partecipare a laboratori propedeutici della Scuola di Musica “Piano Solo”, nonché esplorarne lo Studio di Registrazione; assistere a performance di danza classica e contemporanea degli allievi del Centro Danza Spazio Performativo; provare a cimentarsi nelle attività, seguiti dagli insegnanti delle rispettive scuole.

Ad animare il pomeriggio saranno i dj set dello Studio di Registrazione della Scuola di Musica “Piano Solo” e del dj Chiskee/Bounce Party Perugia con INA (InnProgressAtelier) TB The Bouncerz, curata da Afshin Varjavandi del Centro Danza Spazio Performativo.

Il programma

dalle ore 16.00 alle 20.00 apertura info point Piano Solo e Centrodanza Spazio Performativo

ore 16.30 Starting DJ Set a cura dei ragazzi dello Studio di Registrazione della Scuola di Musica Piano Solo

ore 17.00 Lezione aperta di Danza Classica a cura del Centrodanza Spazio Performativo

dalle ore 17.00 alle 17.25 Laboratorio di Propedeutica Musicale 3-6 anni prima lezione (iscrizioni: http://bit.ly/BigliettiPropedeutica)

ore 17.30 Apertura Jam Session allievi e insegnanti Scuola di Musica Piano Solo

ore 17.30 Perfomance di Danza Contemporanea presso il Centrodanza Spazio Performativo

dalle ore 17.30 alle 18.00 Laboratorio di Propedeutica Musicale 3-6 anni seconda lezione (iscrizioni: http://bit.ly/BigliettiPropedeutica)

ore 18.00 Irruzione di Street Dance a cura di INA del Centrodanza Spazio Performativo e Dj Set Chiskee/Bounce Party-TB The Bouncerz

dalle ore 18.00 alle 18.30 Laboratorio di Propedeutica Musicale 3-6 anni terza lezione (iscrizioni: http://bit.ly/BigliettiPropedeutica)

dalle ore 18.30 alle 19.00 Laboratorio di Propedeutica Musicale 3-6 anni quarta lezione (iscrizioni: http://bit.ly/BigliettiPropedeutica)

Al termine seguirà un aperitivo di buon augurio.