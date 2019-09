Giovani democratici di Tarquinia, una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia delle Saline

loading...

L’iniziativa dei Giovani democratici di Tarquinia in programma il 22 settembre, dalle 15,30 al tramonto

NewTuscia – TARQUINIA – “Le cose richieste? Guanti, sacchi e tanta buona volontà”. Gaia Luciani, referente per i Giovani democratici di Tarquinia, lancia #maredamare, la pulizia della spiaggia dell’oasi delle Saline, che si terrà il 22 settembre, dalle 15,30 fino al tramonto (ritrovo all’inizio della strada d’ingresso alle Saline).

“Volevamo fare qualcosa di concreto per la nostra città – prosegue Gaia Luciani -. E abbiamo pensato di partire dalla pulizia delle spiagge, che sono una straordinaria risorsa ambientale ed economica. Quella delle Saline è uno dei luoghi più belli e amati dai tarquiniesi. Per questo motivo ci piacerebbe vedere la partecipazione di tante persone, di tutte l’età”. #maredamare non sarà un evento isolato. Sono in programma tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2020 altre giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti che invadono gli arenili.

“Dedicheremo le nostre attenzioni anche alle località di Sant’Agostino e San Giorgio – conclude Gaia Luciani -. Ai volontari dico di portare guanti, sacchi e tanta buona volontà. Teniamo pulite le nostre spiagge”.