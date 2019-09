“E’ stata una stagione sportiva esaltante”

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – “E’ stata una stagion e sportiva esaltante”. Laura Gamberini, nella press room al Civico Zero, traccia un bilancio delle attività della Basket Pegaso. Società storica di Tarquinia, fondata nel 1973, la Pegaso, nel campionato 2018/19, ha inanellato ottimi risultati.

“Innanzitutto – esordisce Laura Gamberini – tengo a ringraziare SuperAbile per questo spazio rivolto all’associazionismo di Tarquinia. Per quanto riguarda le nostre attività – prosegue – la Pegaso Basket ha festeggiato i 45 anni dalla fondazione ed è stato per noi un traguardo molto importante che ci spinge a continuare con forza su questa strada. I risultati sono incoraggianti, specie quelli ottenuti lo scorso anno, dove siamo stati campioni regionali under 15 e vice campioni regionali under 16. Copriamo tutte le categorie agonistiche, dal mini basket alla prima squadra composta da tutti atleti del luogo. Ed anzi, proprio in questo senso abbiamo registrato tanti rientri di ragazzi che, anni fa, per motivi vari – legati allo studio o ad altre opportunità di carriera – si erano trasferiti fuori paese. Ci fa molto piacere averli con noi. In ultima analisi, confermo anche per il futuro il nostro impegno a supporto delle scuole, con progetti rivolti agli studenti con materiali e strutture messe a disposizione gratuitamente dalla nostra società: in questo modo vogliamo contribuire cercando di fornire un’offerta sportiva sempre all’altezza della situazione”.

SuperAbile Viterbo